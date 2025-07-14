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Аxios: Трамп объявит о новом "агрессивном" плане поставок вооружения Украине

Аxios: Трамп объявит о новом "агрессивном" плане поставок вооружения Украине Президент США Дональд Трамп в понедельник объявит о новом "агрессивном" плане поставок оружия Украине, и этот план будет включать не только зенитные комплексы, но и наступательные вооружения.
Другие страны
14 июля 2025 г. 07:55
Аxios: Трамп объявит о новом агрессивном плане поставок вооружения Украине

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявит о новом "агрессивном" плане поставок оружия Украине, и этот план будет включать не только зенитные комплексы, но и наступательные вооружения.

Как передает Report, об этом со ссылкой на анонимные осведомленные источники пишет Axios.

"Два источника рассказали Axios, что у них есть основания полагать, что этот план будет включать дальнобойные ракеты, которые могут достигать целей в глубине территории России, включая Москву. Правда, ни у того, ни у другого не было информации о каком-то окончательном решении", — указывает издание.

"Путин очень взбесил Трампа. Его завтрашнее заявление будет очень напористым", — цитирует Axios сенатора-республиканца Линдси Грэма.

По имеющейся у издания информации, о новом плане будет объявлено на встрече Трампа с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

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