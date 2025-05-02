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Axios: Стивен Миллер - главный кандидат на пост советника по нацбезопасности США

Axios: Стивен Миллер - главный кандидат на пост советника по нацбезопасности США Главный политический советник президента США Стивен Миллер рассматривается как основной кандидат на пост советника по национальной безопасности.
Другие страны
2 мая 2025 г. 20:36
Axios: Стивен Миллер - главный кандидат на пост советника по нацбезопасности США

Главный политический советник президента США Стивен Миллер рассматривается как основной кандидат на пост советника по национальной безопасности.

Как передает Report, об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что Миллер является одним из старейших и наиболее доверенных помощников президента. Его имя стало обсуждаемым после того, как 1 мая Трамп снял Майка Уолтца с поста советника по национальной безопасности и назначил его послом США в ООН.

Временно исполняющим обязанности главы Совета нацбезопасности стал госсекретарь Марко Рубио, однако, как сообщают источники Axios, он уже перегружен текущей работой.

Миллер, в настоящее время занимая пост советника по внутренней безопасности, активно поддерживает меры администрации по немедленной депортации нелегальных иммигрантов без судебных слушаний. Один из источников сообщил, что Миллер проявил интерес к должности советника по нацбезопасности, но другие считают, что он может отказаться от этой работы, если она отвлечет его от основной деятельности в области иммиграционной политики.

Неясно, как долго Трамп планирует оставлять Рубио на посту советника по нацбезопасности, но, как отметил один из источников, если Миллер решит претендовать на эту должность, трудно представить, почему Трамп не согласится.

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