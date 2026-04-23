Axios: Министр ВМС США ушел в отставку из-за конфликта с главой Пентагона

Министр военно-морских сил США Джон Фелан оставил свой пост на фоне противоречий с министром обороны Питом Хегсетом.

О том, что Фелан покидает должность, ранее заявил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл. Временное руководство ведомством возьмёт на себя заместитель министра ВМС Ханг Као.

По данным источника издания, между Феланом и Хегсетом сложились напряженные отношения, несмотря на то что с президентом страны первый сохранял рабочее взаимодействие.

Один из собеседников Axios описал произошедшее как столкновение в понимании границ полномочий. "Фелан не осознавал, что он не является главным. Его задача состояла в исполнении полученных распоряжений, а не тех, которые он считал нужными", - приводит портал слова источника.

По оценке издания, уход Фелана оказался неожиданным для значительной части руководства вооруженных сил и пополнил перечень высокопоставленных представителей действующей администрации, покинувших свои посты.