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Израиль провел серию диверсионных операций в Иране

Израиль провел серию диверсионных операций в Иране Израиль наряду с авиаударами по Ирану провел на территории исламской республики серию диверсионных операций против объектов, связанных с ракетами и противовоздушной обороной.
Другие страны
13 июня 2025 г. 05:58
Израиль провел серию диверсионных операций в Иране

Израиль наряду с авиаударами по Ирану провел на территории исламской республики серию диверсионных операций против объектов, связанных с ракетами и противовоздушной обороной.

Как передает Report, об этом сообщил в соцсети X журналист интернет-портала Axios Барак Равид.

По словам его источника из числа израильских должностных лиц, разведка еврейского государства "Моссад" "провела серию тайных диверсионных операций" на территории Ирана. Их целью было повреждение объектов, где находятся иранские ракеты, а также средств ПВО республики.

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Версия на азербайджанском языке “Mossad” İranda bir sıra əməliyyatlar həyata keçirib

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