Axios: Группа демократов в Сенате США готова содействовать прекращению шатдауна

Группа демократов в Сенате Конгресса США готова проголосовать вместе с республиканцами за пакет законопроектов, направленных на возобновление работы федерального правительства.

Как передает Report, об этом сообщил портал Axios.

По словам его источников, "демократы в Сенате в воскресенье дали понять, что готовы поддержать пакет законопроектов, которые могут позволить прекратить приостановку работы правительства (шатдаун)". Как уточняется в публикации, не менее 10 демократов, как ожидается, поддержат упомянутые законопроекты во время процедурного голосования. Ранее демократы отказывались поддержать направленные на это законодательные инициативны республиканцев.

Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн (от штата Южная Дакота) в субботу заявил, что представители обеих партий провели консультации в конструктивном ключе по возобновлению работы федерального правительства. Он тогда отметил, что идет работа над новым пакетом соответствующих законопроектов, но не привел подробностей.