"АвтоВАЗ" в июле снимет с производства Lada Priora

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ "АвтоВАЗ" с июля снимает с производства автомобили Lada Priora, которые выпускались с 2007 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на топ-менеджеров двух дилерских компаний Lada, а также копию письма концерна дилерам.

По данным издания, "АвтоВАЗ" также прекратит производство моделей Granta и Kalina в существующем варианте и выпустит вместо них обновленные модели.

Представитель концерна отказался от комментариев "Ведомостям".

Группа "АвтоВАЗ" входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами: Lada, Renault, Nissan, Datsun.

В настоящее время марка Lada представлена 22 моделями в сегментах В, В+, SUV и LCV, которые объединены в 7 семейств: Vesta, XRAY, Largus, Granta, Kalina, Priora и 4х4.