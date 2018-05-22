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    "АвтоВАЗ" в июле снимет с производства Lada Priora

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ "АвтоВАЗ" с июля снимает с производства автомобили Lada Priora, которые выпускались с 2007 года. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на топ-менеджеров двух дилерских компаний Lada, а также копию письма концерна дилерам.

    По данным издания, "АвтоВАЗ" также прекратит производство моделей Granta и Kalina в существующем варианте и выпустит вместо них обновленные модели.

    Представитель концерна отказался от комментариев "Ведомостям".

    Группа "АвтоВАЗ" входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами: Lada, Renault, Nissan, Datsun.

    В настоящее время марка Lada представлена 22 моделями в сегментах В, В+, SUV и LCV, которые объединены в 7 семейств: Vesta, XRAY, Largus, Granta, Kalina, Priora и 4х4.

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