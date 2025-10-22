Автомобиль въехал в ворота Секретной службы США возле Белого дома
22 октября, 2025
09:41
Автомобиль въехал в ворота Секретной службы США возле Белого дома в Вашингтоне.
Как передает Report со ссылкой на американские СМИ, об этом сообщила Секретная служба.
"Примерно в 22.37 человек въехал на автомобиле в ворота Секретной службы, ... в Вашингтоне, округ Колумбия. Человек был задержан", - сообщили в службе.
Секретная служба расследует причины произошедшего.
