Автомобиль въехал в ворота Секретной службы США возле Белого дома в Вашингтоне.

Как передает Report со ссылкой на американские СМИ, об этом сообщила Секретная служба.

"Примерно в 22.37 человек въехал на автомобиле в ворота Секретной службы, ... в Вашингтоне, округ Колумбия. Человек был задержан", - сообщили в службе.

Секретная служба расследует причины произошедшего.