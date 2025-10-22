Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Другие страны
    • 22 октября, 2025
    • 09:41
    Автомобиль въехал в ворота Секретной службы США возле Белого дома в Вашингтоне.

    Как передает Report со ссылкой на американские СМИ, об этом сообщила Секретная служба.

    "Примерно в 22.37 человек въехал на автомобиле в ворота Секретной службы, ... в Вашингтоне, округ Колумбия. Человек был задержан", - сообщили в службе.

    Секретная служба расследует причины произошедшего.

