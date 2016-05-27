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    Автобус упал с моста в Бангладеш, девять человек погибли

    Еще 35 человек пострадали

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Двигавшийся с большой скоростью автобус упал с моста на западе Бангладеш. В результате ДТП девять человек погибли, более 30 пострадали. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в пятницу агентство Синьхуа.

    "Пассажирский автобус упал в кювет, пять человек скончались на месте, еще 35 пострадали", - цитирует агентство заявление представителя местной полиции. Как отмечается, еще четыре человека скончались позже от полученных травм.

    Все пострадавшие были доставлены в больницу, состояние некоторых из них оценивается как критическое.

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