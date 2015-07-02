​Автобус сорвался в пропасть в Перу, погибли 12 человек

Баку. 2 Июля. REPORT.AZ/ Пассажирский автобус сорвался в среду с крутого склона в перуанском департаменте Акаш. Погибли 12 человек, еще 15 тяжело ранены.

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство Andina.

"На данный момент нам поступили данные о гибели 12 человек и ранении 15 человек в результате падения автобуса с кручи в провинции Болонези", - приводит оно заявление официального представителя властей департамента Хесуса Ласаро.

Автобус ехал из Лимы в Хуануко. ДТП произошло на 48-м км шоссе, связывающего населенные пункты Коноча и Антамина. Место происшествия находится в 380 км северо-восточнее столицы Перу.

Согласно официальным данным, в первом полугодии 2015 года на дорогах Перу погибли 1406 человек.