Австрия закупит 12 истребителей у Италии

Австрия закупит 12 истребителей Leonardo M-346FA в рамках сотрудничества с Италией.

Австрия закупит 12 истребителей Leonardo M-346FA в рамках сделки с Италией.

Как передает Report, об этом сообщило министерство обороны Австрии.

"Австрия планирует закупить 12 реактивных самолетов Leonardo M-346FA в рамках межправительственной сделки с Италией", - сообщается в пресс-релизе австрийского оборонного ведомства.

Они будут закуплены на замену учебно-тренировочных самолетов Saab 105, снятых с вооружения в 2020 году. Отмечается, что бюджет на покупку был выделен и утвержден еще в 2022 году.

"Покупая эти реактивные самолеты, мы устраняем существенный пробел в возможностях наших военно-воздушных сил. Таким образом, мы не только на 100% возвращаем подготовку наших пилотов в Австрию, но и значительно укрепляем противовоздушную оборону", - заявила министр обороны Австрии Клаудиа Таннер.

Leonardo M-346 FA - это двухместный дозвуковой реактивный самолет, способный нести вооружение. Австрия будет использовать его для обучения пилотов, поддержки сухопутных войск и противовоздушной обороны.