О нас

Австрия закупит 12 истребителей у Италии

Австрия закупит 12 истребителей у Италии Австрия закупит 12 истребителей Leonardo M-346FA в рамках сотрудничества с Италией.
Другие страны
28 декабря 2024 г. 13:46
Австрия закупит 12 истребителей у Италии

Австрия закупит 12 истребителей Leonardo M-346FA в рамках сделки с Италией.

Как передает Report, об этом сообщило министерство обороны Австрии.

"Австрия планирует закупить 12 реактивных самолетов Leonardo M-346FA в рамках межправительственной сделки с Италией", - сообщается в пресс-релизе австрийского оборонного ведомства.

Они будут закуплены на замену учебно-тренировочных самолетов Saab 105, снятых с вооружения в 2020 году. Отмечается, что бюджет на покупку был выделен и утвержден еще в 2022 году.

"Покупая эти реактивные самолеты, мы устраняем существенный пробел в возможностях наших военно-воздушных сил. Таким образом, мы не только на 100% возвращаем подготовку наших пилотов в Австрию, но и значительно укрепляем противовоздушную оборону", - заявила министр обороны Австрии Клаудиа Таннер.

Leonardo M-346 FA - это двухместный дозвуковой реактивный самолет, способный нести вооружение. Австрия будет использовать его для обучения пилотов, поддержки сухопутных войск и противовоздушной обороны.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Austria to purchase 12 Italian fighter jets, newspaper says

Другие новости из категории

Не менее 24 человек погибли в столкновениях между Талибаном и солдатами Пакистана
Не менее 24 человек погибли в столкновениях между "Талибаном" и солдатами Пакистана
28 декабря 2024 г. 13:28
В правящей партии Южной Кореи требуют отменить импичмент и.о. президента
В правящей партии Южной Кореи требуют отменить импичмент и.о. президента
28 декабря 2024 г. 11:56
СВР: США и Британия готовят террористические атаки на базы РФ в Сирии
СВР: США и Британия готовят террористические атаки на базы РФ в Сирии
28 декабря 2024 г. 10:30
СМИ: Израиль применяет БТР-камикадзе для разминирования сектора Газа
СМИ: Израиль применяет БТР-камикадзе для разминирования сектора Газа
28 декабря 2024 г. 09:27
В БАПОР заявили, что дети в Газе погибают из-за холодов и отсутствия крова
В БАПОР заявили, что дети в Газе погибают из-за холодов и отсутствия крова
28 декабря 2024 г. 08:46
Cамое сильное землетрясение за всю историю наблюдений в Хельсинки зафиксировали в Рождество
Cамое сильное землетрясение за всю историю наблюдений в Хельсинки зафиксировали в Рождество
28 декабря 2024 г. 07:58
В американской тюрьме после избиения охранниками умер заключенный
В американской тюрьме после избиения охранниками умер заключенный
28 декабря 2024 г. 06:46
Тайвань сообщил о приближении семи самолетов и пяти кораблей Китая
Тайвань сообщил о приближении семи самолетов и пяти кораблей Китая
28 декабря 2024 г. 06:22
Армия Израиля перехватила выпущенную из Йемена ракету
Армия Израиля перехватила выпущенную из Йемена ракету
28 декабря 2024 г. 05:53
ВОЗ: На севере сектора Газа не осталось крупных действующих медучреждений
ВОЗ: На севере сектора Газа не осталось крупных действующих медучреждений
28 декабря 2024 г. 04:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi