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Австрия вводит ограничения на въезд из нескольких стран

Австрия вводит ограничения на въезд из нескольких стран Австрия также не планирует открывать границы для третьих стран, несмотря на рекомендацию Совета ЕС
Другие страны
8 июля 2020 г. 13:30
Австрия вводит ограничения на въезд из нескольких стран

Австрия вводит ограничения для въезжающих из Румынии, Молдовы и Болгарии из-за ухудшившейся в этих странах ситуации с коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в среду канцлер Австрии Себастьян Курц.

Власти Австрии фиксируют рост количества больных коронавирусом - в последние дни снова выявляется более ста новых зараженных в сутки, как это было в апреле - и связывают такое развитие, в том числе, с "импортом" инфекции из других стран.

С четверга выезжающим из Румынии, Молдавии и Болгарии необходимо предъявить отрицательный тест на коронавирус или соблюдать 14-дневный карантин. Ранее австрийский МИД также предостерегал от поездок на Западные Балканы.

По его словам, нарушение карантина будет подвергаться наказанию в виде штрафа до 1 450 евро.

Кроме того, Австрия не планирует открывать границы для третьих стран, несмотря на рекомендацию Совета ЕС, заявил в среду глава МИД Александер Шалленберг.

Совет ЕС во вторник согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, приняв список стран, для которых границы могут начать открываться с 1 июля.

"Меры в отношении третьих стран пока не планируются", - сказал Шалленберг на пресс-конференции, добавив, что правительство ведет постоянные консультации на этот счет.

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Версия на английском языке Austria issues travel warnings for several countries

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