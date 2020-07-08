Австрия вводит ограничения на въезд из нескольких стран

Австрия также не планирует открывать границы для третьих стран, несмотря на рекомендацию Совета ЕС

Австрия вводит ограничения для въезжающих из Румынии, Молдовы и Болгарии из-за ухудшившейся в этих странах ситуации с коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в среду канцлер Австрии Себастьян Курц.

Власти Австрии фиксируют рост количества больных коронавирусом - в последние дни снова выявляется более ста новых зараженных в сутки, как это было в апреле - и связывают такое развитие, в том числе, с "импортом" инфекции из других стран.

С четверга выезжающим из Румынии, Молдавии и Болгарии необходимо предъявить отрицательный тест на коронавирус или соблюдать 14-дневный карантин. Ранее австрийский МИД также предостерегал от поездок на Западные Балканы.

По его словам, нарушение карантина будет подвергаться наказанию в виде штрафа до 1 450 евро.

Кроме того, Австрия не планирует открывать границы для третьих стран, несмотря на рекомендацию Совета ЕС, заявил в среду глава МИД Александер Шалленберг.

Совет ЕС во вторник согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, приняв список стран, для которых границы могут начать открываться с 1 июля.

"Меры в отношении третьих стран пока не планируются", - сказал Шалленберг на пресс-конференции, добавив, что правительство ведет постоянные консультации на этот счет.