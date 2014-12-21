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    ​В Австрии арестовали авиапассажиров с пулеметом в багаже

    Арестованные — 40-летние австриец и гражданка Турции

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Австрийская полиция арестовала на борту еще не взлетевшего самолета мужчину и женщину, в багаже которых был найдет пулемет.

    Как передает Report, самолет должен был лететь из Вены в Стамбул.

    Арестованные — 40-летние австриец и гражданка Турции. Как отметил представитель МВД Австрии Александр Мараковиц, в настоящее время "нет никаких признаков" того, что пара намеревалась присоединиться к боевикам террористической группировки "Исламское государство" в Сирии или Ираке, однако расследование продолжается.

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