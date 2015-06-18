​Австрия арестовала все активы России

Баку. 18 Июня. REPORT.AZ/ Австрия вслед за Бельгией и Францией арестовала имущество России на территории страны, подтвердил посол Австрии в России Эмиль Брикс.

Как передает Report, российский МИД уведомлен об аресте российского госимущества в Австрии, однако пока не обращался по этому вопросу к послу Эмилю Бриксу.

Посол Австрии в России пока не общался по данному вопросу с представителями МИД России.

"На данный момент министерство иностранных дел (России) пока не контактировало с нами по этой теме", - сказал посол.

Как сообщалось, Франция арестовала все имущество России. 17 июня Бельгия арестовала все государственное имущество России, находящееся в стране, за исключением дипломатических представительств.