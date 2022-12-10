Австралия вводит санкции против российских и иранских граждан и организаций

Правительство Австралии приняло решение ввести санкции против семи граждан РФ, а также лиц и организаций из Ирана, которых считает причастными к нарушению прав человека.

Правительство Австралии приняло решение ввести санкции против семи граждан РФ, а также лиц и организаций из Ирана, которых считает причастными к нарушению прав человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится на сайте австралийского МИД.

Кроме того, еще несколько иранских граждан и организаций подпали под санкции в связи с неоднократно отвергнутыми Москвой и Тегераном утверждениями о якобы имевших место поставках беспилотников в РФ.

"Правительство Австралии вводит санкции в рамках Магнитского в отношении 13 физических и двух юридических лиц, причастных к нарушениям прав человека. Среди них полиция нравов Ирана, иранское ополчение "Басидж" и шесть граждан этой страны, причастных к жестокому подавлению протестов после смерти Махсы Амини", - сообщила в своем заявлении глава австралийского МИД Пенни Вонг.

Министр указала, что ограничения будут введены и в отношении семерых российских граждан, которые, как считают в Австралии, "причастны к покушению" на Алексея Навального, госпитализированного в Омске 20 августа 2020 года, после того как ему стало плохо на борту самолета Томск - Москва. Российская сторона ранее обращала внимание, что никаких отравляющих веществ в его организме до вывоза в Германию, где тот был помещен в клинику Charité, обнаружено не было.

Также Вонг отметила, что дополнительно экономические санкции будут введены в отношении трех иранских граждан и одного предприятия, которые, по мнению Канберры, связаны с якобы имевшими место поставками иранских беспилотников России. Москва и Тегеран неоднократно опровергали утверждения о поставках России иранских беспилотников для их использования на Украине. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобные сообщения вбросом и подчеркнул, что российская армия использует аппараты исключительно отечественного производства.

К настоящему моменту из-за событий вокруг Украины Австралия ввела санкции против 850 российских и белорусских граждан, включая президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко, а также в отношении крупнейших российских предприятий и организаций. Кроме того, запрещены экспорт оружия и комплектующих, сырья и оборудования для добычи нефти и газа и импорт российских энергоносителей, оружия и боеприпасов. Ранее Австралия ввела пакет автономных санкций в отношении российских граждан, подозреваемых в преступлениях, связанных с коррупцией, а также против тех, кто, по мнению австралийских властей, "причастен к смерти" юриста Сергея Магнитского.