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Австралия впервые в мире ввела запрет на использование соцсетей лицами младше 16 лет

Австралия впервые в мире ввела запрет на использование соцсетей лицами младше 16 лет Парламент Австралии принял беспрецедентный закон, запрещающий несовершеннолетним до 16 лет пользоваться социальными сетями.
Другие страны
28 ноября 2024 г. 17:15
Австралия впервые в мире ввела запрет на использование соцсетей лицами младше 16 лет

Парламент Австралии принял беспрецедентный закон, запрещающий несовершеннолетним до 16 лет пользоваться социальными сетями.

Как сообщает Report со ссылкой на CNN, сенат одобрил запрет в последний день заседаний в этом году после нескольких месяцев бурных общественных дебатов и ускоренного парламентского процесса.

Законопроект был внесен, обсужден и принят всего за неделю.

Согласно новому закону, технологические компании должны предпринять "разумные шаги" для предотвращения доступа несовершеннолетних пользователей к социальным сетям. В противном случае им грозят штрафы почти в 50 млн австралийских долларов (32 млн долларов США).

Ожидается, что запрет коснется Snapchat, TikTok, Facebook, Instagram, Reddit и X (бывший Twitter), но этот список может быть расширен. Опросы показывают, что 77% австралийцев поддерживают запрет для детей до 16 лет.

Теперь, когда закон принят, ожидаются консультации, прежде чем правительство установит дату отключения. Родители и дети не будут наказываться за нарушение запрета, но компании должны будут доказать, что предприняли разумные шаги для недопущения несовершеннолетних пользователей.

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Версия на английском языке Australia pioneers world's first social media ban for under-16s

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