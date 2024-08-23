Австралия в октябре возглавит оперативную группу патрулирования в Красном море

Австралия впервые примет командование международной оперативной группой, осуществляющей патрулирование в Красном море, с октября 2024 года.

Австралия впервые примет командование международной оперативной группой, осуществляющей патрулирование в Красном море, с октября 2024 года.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"С октября [текущего года] и на следующие шесть месяцев австралийские вооруженные силы примут командование оперативной группой 153 в Красном море в составе Объединенных морских сил CMF (Combined Maritime Forces) в рамках международных усилий по защите ключевых торговых маршрутов в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе", - указано в заявлении Минобороны страны.