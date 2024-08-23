О нас

Австралия в октябре возглавит оперативную группу патрулирования в Красном море

Австралия в октябре возглавит оперативную группу патрулирования в Красном море Австралия впервые примет командование международной оперативной группой, осуществляющей патрулирование в Красном море, с октября 2024 года.
Другие страны
23 августа 2024 г. 09:33
Австралия в октябре возглавит оперативную группу патрулирования в Красном море

Австралия впервые примет командование международной оперативной группой, осуществляющей патрулирование в Красном море, с октября 2024 года.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"С октября [текущего года] и на следующие шесть месяцев австралийские вооруженные силы примут командование оперативной группой 153 в Красном море в составе Объединенных морских сил CMF (Combined Maritime Forces) в рамках международных усилий по защите ключевых торговых маршрутов в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе", - указано в заявлении Минобороны страны.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Australia to command Red Sea maritime task force for six months from October

Самое читаемое

Полад Бюльбюльоглу: Азербайджан заинтересован в присоединении к БРИКС
Полад Бюльбюльоглу: Азербайджан заинтересован в присоединении к БРИКС
18 августа 2024 г. 16:31
Коротченко: Азербайджан определяет тренды современной международной политики
Коротченко: Азербайджан определяет тренды современной международной политики
18 августа 2024 г. 14:52
В большинстве районов Баку и на Абшероне два дня не будет питьевой воды
В большинстве районов Баку и на Абшероне два дня не будет питьевой воды
19 августа 2024 г. 08:25
В Азербайджане завтра температура воздуха достигнет 37 градусов тепла 
В Азербайджане завтра температура воздуха достигнет 37 градусов тепла 
21 августа 2024 г. 12:42
Минобороны Азербайджана сообщило о перехвате армянского квадрокоптера
Минобороны Азербайджана сообщило о перехвате армянского квадрокоптера
19 августа 2024 г. 12:05
Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС
Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС
20 августа 2024 г. 17:26
В Баку на некоторых дорогах затруднено движение транспорта
ФотоВ Баку на некоторых дорогах затруднено движение транспорта
19 августа 2024 г. 08:15
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева поужинали с президентом РФ Владимиром Путиным у себя дома
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева поужинали с президентом РФ Владимиром Путиным у себя дома
18 августа 2024 г. 21:25
Ильхам Алиев: Принятые сегодня документы еще раз подтверждают дружественный и союзнический характер наших отношений
Ильхам Алиев: Принятые сегодня документы еще раз подтверждают дружественный и союзнический характер наших отношений
19 августа 2024 г. 22:48
Президенты Азербайджана и России посетили Кафедральный собор Святых Жен-Мироносиц в Баку
ФотоПрезиденты Азербайджана и России посетили Кафедральный собор Святых Жен-Мироносиц в Баку
19 августа 2024 г. 23:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi