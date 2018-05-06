Авиаудар по Идлибу, 6 погибших

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Населенные пункты в зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб вновь подверглись массированным авиаударам.

Как передает Report, представитель Управления гражданской обороны (Белые каски) в Идлибе Мустафа Хадж Юсуф сообщил «Анадолу», что в результате бомбежки в районе селений аль-Нукаяр и Орейнибе близ города Хан-Шейхун погибли шесть мирных жителей, еще 12 человек, в основном дети, ранены.

В то же время авиация режима Башара Асада нанесла удары по селениям аль-Зекат, аль-Сахыр и Кастун, а также поселкам Кифрен Буде и Латамне на севере провинции Хама.

Согласно данным Управления гражданской обороны Идлиба, с начала года в зоне деэскалации убиты 652 человека, в том числе 149 детей и 121 женщина, еще 4 291 сириец ранен.