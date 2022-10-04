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Авиакомпании США столкнулись с дефицитом новых лайнеров Boeing и Airbus

Авиакомпании США столкнулись с дефицитом новых лайнеров Boeing и Airbus Американские авиакомпании, которые уже испытывают трудности в связи с нехваткой пилотов и дефицитом запчастей, столкнулись с очередной проблемой - недостатком новых самолетов на фоне задержек поставок Boeing Co. и Airbus SE.
Другие страны
4 октября 2022 г. 04:37
Авиакомпании США столкнулись с дефицитом новых лайнеров Boeing и Airbus

Американские авиакомпании, которые уже испытывают трудности в связи с нехваткой пилотов и дефицитом запчастей, столкнулись с очередной проблемой - недостатком новых самолетов на фоне задержек поставок Boeing Co. и Airbus SE.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет The Wall Street Journals.

Авиастроительные компании задерживают поставки новых узкофюзеляжных лайнеров, которые часто используются на внутренних рейсах в США и других кратковременных маршрутах. В связи с этим авиаперевозчики не могут увеличить количество рейсов, чтобы удовлетворить растущий спрос, и планировать свое расписание, отмечают топ-менеджеры компаний и чиновники отрасли.

"Нашей команде очень сложно планировать", - сказал председатель правления Southwest Airlines Co. Гэри Келли.

Представитель Boeing сообщила, что компания тесно сотрудничает с поставщиками, чтобы выполнить обязательства перед клиентами.

Boeing помимо проблем с поставками также сталкивается с регуляторными трудностями, связанными с лайнерами 737 MAX. Компания ждет одобрения от Федерального управления гражданской авиации (FAA) на их эксплуатацию к концу 2022 года.

Представители руководства Airbus также сообщили, что работают над урегулированием проблем с цепочкой поставок.

Задержки с поставками Boeing особенно ощутимы для United Airlines Holdings Inc., которая в текущем году ожидала получить 53 новых узкофюзеляжных лайнера концерна на фоне планов по расширению, однако по состоянию на август получила лишь семь новых самолетов.

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