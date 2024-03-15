Авиабазу в Румынии превратят в городок для солдат НАТО за €2,5 млрд

Авиабаза "Михаил Когэлничану" в Румынии превратится в военный городок, где смогут проживать 10 тыс. солдат НАТО вместе со своими семьями, для этого потребуются инвестиции в размере €2,5 млрд.

Авиабаза "Михаил Когэлничану" в Румынии превратится в военный городок, где смогут проживать 10 тыс. солдат НАТО вместе со своими семьями, для этого потребуются инвестиции в размере €2,5 млрд.

Об этом сообщает Report со ссылкой на румынский телеканал Pro TV.

На авиабазе построят здания, больницы и школы. Для этого было экспортировано более 2300 гектаров пахотных земель. Также там планируется вдвое увеличить взлетно-посадочную полосу, возвести склады топлива и несколько ангаров для истребителей и дронов.

Работы начались в южной части будущего военного городка, где сейчас строятся подъездные пути и мощная электросеть. Также планируется создание городской инфраструктуры — детские сады, школы, больница, магазины и парки развлечений.