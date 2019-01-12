Атака ВВС Израиля не повлияла на работу аэропорта Дамаска - ОБНОВЛЕНО - 2

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Атака израильских военных самолетов на окрестности сирийской столицы не повлияла на работу международного аэропорта Дамаска.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает государственный телеканал Ikhbariya.

Согласно данным портала Flightradar, вскоре после атаки из дамаскского аэропорта вылетел лайнер сирийской авиакомпании Syrian Air, следующий в Бахрейн.

"Авиасообщение в международном аэропорту Дамаска нормальное, атака на него не повлияла", - заявил телеканалу источник в министерстве транспорта Сирии.

02:36***

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Израильские военные самолеты нанесли ракетные удары по окрестностям Дамаска, ПВО Сирии сбила большую часть ракет, однако нанесен ущерб складу в районе аэропорта.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает гостелеканал Ikhbariya.

"В 23.15 израильские военные самолеты, прибывшие с севера Израиля, запустили несколько ракет по окрестностям Дамаска. Наша ПВО немедленно отразила атаку и сбила большую часть ракет", - сказал каналу военный источник.

"Ущерб от атаки нанесен лишь складу в районе международного аэропорта Дамаска", - добавил источник.

01:50***

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Взрывы слышны в Дамаске, причины пока не ясны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, мощные звуки взрывов начали греметь в столице в 23.30 пятницы (1.30 субботы по бакинскому времени) и не стихают.

Официальных комментариев пока не поступало.