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    Атака талибов в Афганистане, 17 погибших

    © Foto: "Anadolu"

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Боевики движения "Талибан" атаковали расположение сил безопасности в районе Балабулук провинции Фарах на западе Афганистана.

    Как передает Report, об этом сообщает "Anadolu".

    Глава совета провинции Фарах Фарид Бахтавар сообщил, что талибы атаковали сотрудников сил безопасности, участвовавших в операции в районе Балабулук. Против военных применили тяжелое вооружение.

    Большинство погибших – сотрудники спецназа, трое силовиков пропали без вести.

    В то же время представители "Талибан" сообщили о 53 убитых и раненых в провинции Фарах.

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