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    Астрономы зафиксировали еще одну вспышку на Солнце

    Уточняется, что мощность вспышки — M8.1

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Астрономы зафиксировали еще одну мощную вспышку на Солнце.

    Как передает Report, об этом сообщается на сайте NASA.

    Уточняется, что мощность вспышки — M8.1.

    Первые две мощнейшие вспышки произошли еще 6 сентября, при этом вторая из них оказалась самой мощной за последние 12 лет.

    Это события в тот же день вызвали нарушения радиосвязи и приема сигналов GPS на дневной стороне Земли, продолжавшиеся около часа.

    Солнечные вспышки — катастрофические явления на поверхности Солнца, вызванные пересоединением (перезамыканием) магнитных силовых линий, «вмороженных» в солнечную плазму.

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