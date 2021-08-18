Ашраф Гани объяснил причину бегства из Афганистана

Сложивший с себя полномочия президента Афганистана Ашраф Гани подтвердил, что в настоящий момент находится в ОАЭ

Сложивший с себя полномочия президента Афганистана Ашраф Гани объяснил свое бегство из страны необходимостью предотвратить кровопролитие.

Как передает Report , об этом он заявил в среду в видеообращении через свой аккаунт в Facebook .

Он подтвердил, что в настоящий момент находится в Объединенных Арабских Эмиратах. "Меня вынудили покинуть Кабул, я не хотел стать причиной кровопролития в столице", - рассказал он, добавив, что "его искали". "Я был во дворце, когда охрана мне сказала, что произошло что-то похожее на переворот, когда талибы вошли в столицу", - заявил Гани.​​​

Гани пообещал в скором времени вернуться в страну и бороться за интересы афганцев.

Он также отметил, что во время бегства из страны не вывозил с собой деньги.

"Меня обвиняют в том, что я забрал с собой деньги, - сказал он. - Но это все ложь, я уехал из страны в одной рубашке, тюрбане и туфлях и смог взять лишь несколько книг в одной сумке".

Боевики движения "Талибан" вошли 15 августа в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.