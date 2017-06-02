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    Асад: все находящиеся в плену сирийские граждане и военные будут освобождены

    В руках террористов еще остаются тысячи сирийцев, которых государство обязательно освободит© Courtesy İmage

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Президент Сирии Башар Асад намерен добиться освобождения всех пленных военнослужащих и заложников из числа мирных жителей, находящихся в руках бандформирований.

    Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом, как сообщило в четверг информационное агентство SANA, он заявил на встрече в Дамаске с 34 сирийскими гражданами, которых удалось освободить в северном пригороде столицы - Барзе.

    "Каждую неделю или месяц в результате обмена пленными сирийским властям удается вырвать из плена захваченных в заложники людей", - отметил Асад.

    По его словам, "битва еще не закончена и, несмотря на приложенные усилия, в руках террористов еще остаются тысячи сирийцев, которых государство обязательно освободит".

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