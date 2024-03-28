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Армия Тайваня сообщила о появлении возле острова 20 воздушных аппаратов ВС Китая

Армия Тайваня сообщила о появлении возле острова 20 воздушных аппаратов ВС Китая Вооруженные силы Тайваня зафиксировали появление возле острова 20 летательных аппаратов и 8 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Другие страны
28 марта 2024 г. 09:06
Армия Тайваня сообщила о появлении возле острова 20 воздушных аппаратов ВС Китая

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали появление возле острова 20 летательных аппаратов и 8 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило оборонное ведомство острова.

По данным тайваньских военных, 14 аппаратов НОАК пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива, которую на острове считают условной линией разграничения с материковым Китаем. Среди них были истребители J-16, многоцелевые самолеты Y-8 и беспилотные летательные аппараты.

Всего с начала марта армия Тайваня зафиксировала появление возле острова 343 военных летательных аппаратов и 186 кораблей КНР.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

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Версия на английском языке Taiwan army says 20 aircraft of Chinese Armed Forces spotted near island

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