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Армия Сербии приведена в состояние повышенной боевой готовности в связи с событиями в Косово

Армия Сербии приведена в состояние полной боевой готовности

Сербская армия и спецназ МВД приведены в состояние повышенной боевой готовности в связи с ситуацией на севере автономного края Косово и Метохия. Как передает Report, об этом сообщает сербский телерадиоканал РТС.

Как ожидается, президент Сербии Александр Вучич обсудит последние события в Косово и Метохии с парламентариями. 

Вместе с ним в Народную скупщину (парламент) прибыли министр полиции Небойша Стефанович и директор Канцелярии по делам Косово и Метохии Марко Джурич.

Ранее сегодня подразделения косовского спецназа вошли на территории четырех общин на севере края, в которых проживают сербы, начались столкновения.

В результате стрельбы повреждены несколько автомобилей.

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