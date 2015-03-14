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    Армия Нигерии уничтожила минную фабрику "Боко Харам"

    Подпольная фабрика по изготовлению взрывных устройств находилась в городе Буни Яди

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Нигерийские военные заявили об уничтожении подпольной фабрики по изготовлению взрывных устройств, принадлежавшей исламистской группировке "Боко Харам" в городе Буни Яди. Report со ссылкой на Би-би-си напоминает, что боевики захватили этот город в августе прошлого года, но армия отбила его в минувшую субботу.

    Представитель министерства обороны заявил, что на складе были обнаружены пояса смертников и самодельные взрывные устройства.

    По его словам, мастерская находилась в помещении фабрики по производству удобрений.

    Группировка "Боко Харам" ведет вооруженную кампанию за насаждение фундаменталистской интерпретации ислама на севере Нигерии с 2009 года. Жертвы нападений исламистов исчисляются тысячами.

    Неделю назад нигерийская армия при поддержке и помощи Чада, Камеруна и Нигера начала наступление на исламистов.

    Африканский союз неделю назад поддержал создание для борьбы с "Боко Харам" региональных сил численностью более восьми тысяч человек.

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