Армия Израиля заявила о серии ударов по объектам "Хезболлах" в Ливане

Израильские военные нанесли новую серию ударов по объектам радикальной организации "Хезболлах" на юге Ливана.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, одной из целей ударов был склад с инженерной техникой "Хезболлах". По данным израильских военных, она предназначалась для "восстановления потенциала" радикальной организации в военном отношении и ведения ею "террористической деятельности".

Кроме того, в районе населенного пункта Джиббин на юге Ливана удару подверглась ракетная установка "Хезболлах".

"Присутствие инженерной техники и пусковой установки, подвергшихся ударам, является нарушением договоренностей о прекращении огня между Израилем и Ливаном. Армия обороны Израиля продолжит устранять любые угрозы, возникающие перед Государством Израиль", - заявили военные.