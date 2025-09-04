Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    Армия Израиля заявила о серии ударов по объектам "Хезболлах" в Ливане

    Другие страны
    • 04 сентября, 2025
    • 02:34
    Армия Израиля заявила о серии ударов по объектам Хезболлах в Ливане

    Израильские военные нанесли новую серию ударов по объектам радикальной организации "Хезболлах" на юге Ливана.

    Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

    По ее информации, одной из целей ударов был склад с инженерной техникой "Хезболлах". По данным израильских военных, она предназначалась для "восстановления потенциала" радикальной организации в военном отношении и ведения ею "террористической деятельности".

    Кроме того, в районе населенного пункта Джиббин на юге Ливана удару подверглась ракетная установка "Хезболлах".

    "Присутствие инженерной техники и пусковой установки, подвергшихся ударам, является нарушением договоренностей о прекращении огня между Израилем и Ливаном. Армия обороны Израиля продолжит устранять любые угрозы, возникающие перед Государством Израиль", - заявили военные. 

