Армия Израиля заявила о ликвидации минимум семи радикалов в Тулькарме

Удар ВВС Израиля по городу Тулькарм на Западном берегу реки Иордан, нанесенный вечером 3 октября, привел к ликвидации по меньшей мере семи палестинских радикалов.

Удар ВВС Израиля по городу Тулькарм на Западном берегу реки Иордан, нанесенный вечером 3 октября, привел к ликвидации по меньшей мере семи палестинских радикалов.

Как передает Report, об этом заявила пресс-служба израильской армии (ЦАХАЛ).

"На данный момент удалось подтвердить уничтожение семи террористов в результате этой атаки, в том числе боевиков из террористических организаций ХАМАС и "Исламский джихад", которые были причастны к изготовлению взрывчатки и террористической деятельности против Государства Израиль и сил Армии обороны Израиля", - говорится в сообщении.