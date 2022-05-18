Армия Израиля сообщила о задержании 14 подозреваемых в терроре на Западном берегу

Израильские силовики задержали 14 подозреваемых в террористической деятельности палестинцев в ходе ночных рейдов в различных районах Западного берега реки Иордан.

Израильские силовики задержали 14 подозреваемых в террористической деятельности палестинцев в ходе ночных рейдов в различных районах Западного берега реки Иордан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду израильская армейская пресс-служба.

"Армия обороны Израиля, Служба общей безопасности Израиля и пограничная полиция в ходе оперативных действий в среду задержали 14 подозреваемых в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан)", - говорится в заявлении военных.

Израильские силовики проводят масштабные операции по противодействию террору на Западном берегу с 10 апреля в ответ на серию терактов в израильских городах, в результате которых были убиты 19 человек.