Армия Израиля нанесла удары по складам "Хезболлах" в Ливане

Израильская армия заявила, что целью новой серии ударов по ряду районов Ливана стали оружейные склады радикальной организации "Хезболлах".

Как передает Report, в пресс-службе ЦАХАЛ сообщили:

"На юге Ливана Армия обороны Израиля нанесла удары по нескольким оружейным складам "Хезболлах" и другим террористическим объектам, используемым для подготовки атак против Израиля. В ходе еще одной серии ударов ЦАХАЛ атаковал подземный склад оружия 'Хезболлах'".

В ведомстве отметили, что деятельность радикалов на атакованных объектах нарушала договоренности о прекращении огня между Израилем и Ливаном. "Перед ударами были предприняты шаги для минимизации возможного ущерба для гражданского населения", - добавили в пресс-службе.