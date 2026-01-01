Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Армия Израиля нанесла удары по складам "Хезболлах" в Ливане

    Другие страны
    • 16 января, 2026
    • 00:23
    Армия Израиля нанесла удары по складам Хезболлах в Ливане

    Израильская армия заявила, что целью новой серии ударов по ряду районов Ливана стали оружейные склады радикальной организации "Хезболлах".

    Как передает Report, в пресс-службе ЦАХАЛ сообщили:

    "На юге Ливана Армия обороны Израиля нанесла удары по нескольким оружейным складам "Хезболлах" и другим террористическим объектам, используемым для подготовки атак против Израиля. В ходе еще одной серии ударов ЦАХАЛ атаковал подземный склад оружия 'Хезболлах'".

    В ведомстве отметили, что деятельность радикалов на атакованных объектах нарушала договоренности о прекращении огня между Израилем и Ливаном. "Перед ударами были предприняты шаги для минимизации возможного ущерба для гражданского населения", - добавили в пресс-службе.

