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    Армия Эфиопии вошла в штат Сомали

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Ввод частей эфиопской армии в город Джиджига, являющийся столицей штата Сомали, спровоцировал в субботу сопротивление со стороны местных сил безопасности, а также массовые беспорядки.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Reuters.

    "В условиях, когда мир и безопасность в регионе под угрозой, наши вооруженные силы не будут молча наблюдать за разворачивающимся хаосом и беспорядками и примут необходимые меры в соответствии со своими конституционными обязательствами", - заявило в ответ на события в Джиджиге министерство обороны Эфиопии. При этом власти пока не сделали официальных сообщений о причине отправки в штат Сомали федеральных воинских частей.

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