Армения запретила гражданам провоз мяса крупного рогатого скота

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Государственная служба безопасности продуктов питания минсельхоза Армении ужесточила контроль за ввозимыми в страну мясопродуктами.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в среду пресс-служба ведомства.

"Служба запретила с 5 по 19 августа ввоз в Армению мяса крупного рогатого скота для личного использования через пограничные пропускные пункты Баграташен, Бавра и Гоговани (на границе с Грузией)", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, подобное решение принято, чтобы не допустить проникновения через границу мяса, зараженного возбудителем сибирской язвы.

Минздрав Армении ранее распространил информацию о том, что двое жителей Армавирской области были госпитализированы с подозрением на сибирскую язву. Позднее диагноз подтвердился. В ходе мероприятий, проведенных Госслужбой безопасности продуктов питания, было установлено, что причиной заболевания стало мясо, ввезенное для личного использования. По данным минздрава, мясо было ввезено из региона Ниноцминда в Грузии.