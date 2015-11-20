​Арестованный в Кувейте лидер группировки признался в закупке оружия из Украины

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Арестованный в Кувейте лидер экстремистской группировки Усама Хаят признался в закупке оружия на Украине для поставки боевикам "Исламского государства".

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом сообщили глава МВД Кувейта Мухаммад аль-Халид ас-Сабах. По его словам, транспортировка оружия осуществлялась через территорию Турции.

Он также отметил, что всего в ходе спецоперации были задержаны шесть человек.

По данным Kuwait News Agency, Усама Хаят является гражданином Ливана. Помимо поставок оружия он также занимался сбором средств для ИГ.

Ранее власти Кувейта сообщили о пресечении деятельности группы экстремистов, которые оказывали финансовую помощь террористам группировки "Исламское государство". Как сообщалось, в группу входили пять граждан Сирии, египтянин, австралиец и местный житель.