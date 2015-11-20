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    ​Арестованный в Кувейте лидер группировки признался в закупке оружия из Украины

    Усама Хаят является гражданином Ливана, и помимо поставок оружия он также занимался сбором средств для ИГ

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Арестованный в Кувейте лидер экстремистской группировки Усама Хаят признался в закупке оружия на Украине для поставки боевикам "Исламского государства".

    Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом сообщили глава МВД Кувейта Мухаммад аль-Халид ас-Сабах. По его словам, транспортировка оружия осуществлялась через территорию Турции.

    Он также отметил, что всего в ходе спецоперации были задержаны шесть человек.

    По данным Kuwait News Agency, Усама Хаят является гражданином Ливана. Помимо поставок оружия он также занимался сбором средств для ИГ.

    Ранее власти Кувейта сообщили о пресечении деятельности группы экстремистов, которые оказывали финансовую помощь террористам группировки "Исламское государство". Как сообщалось, в группу входили пять граждан Сирии, египтянин, австралиец и местный житель.

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