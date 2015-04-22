​Арабская коалиция возобновила бомбардировки Йемена

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Арабская коалиция за минуты до завершения военной операции в Йемене возобновила бомбардировки военных объектов в столице Сане и крупнейшем порту Адене.

Как передает Report, об этом заявил РИА Новости представитель йеменского командования Халид Джабр.

Коалиция арабских стран объявила о завершении военной операции "Буря решимости" в Йемене после достижения ею всех поставленных целей и начале в ночь на среду новой операции под названием "Возрождение надежды". Ее задачей станет восстановление политического процесса и борьба с терроризмом, а также противодействие военной активности повстанческой группировки хуситов.