Арабская коалиция нанесла удар под столицей Йемена, 21 человек погиб

Баку. 11 Сентября. REPORT.AZ/ Не менее 20 мирных жителей погибли в субботу на севере Йемена в результате двух авиаударов "аравийской коалиции".

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

По словам местных жителей, военные самолеты коалиции нанесли удары по мирным гражданам, которые проводили работы по бурению скважин в провинции Сана. В результате 21 человек погиб, еще 20 получили ранения.

Представители аравийской коалиции пока не прокомментировали инцидент.