Apple обвинила новые законы Евросоюза в противоречии

Корпорация Apple направила Европейской комиссии официальное письмо, в котором указала на противоречия между требованиями двух ключевых цифровых регламентов - Закона о цифровых услугах (DSA) и Закона о цифровых рынках (DMA). Вице-президент компании по правовым вопросам Кайл Андир заявил, что одновременное применение этих актов создает неразрешимую регуляторную ситуацию.

Как передает Report, об этом сообщает издание MacRumors.

Андир отметил, что комиссия требует от Apple усилить защиту пользователей от мошенничества и вредоносного контента в App Store в рамках DSA, но при этом DMA обязывает компанию разрешить сторонние магазины приложений и прямые загрузки, которые не имеют аналогичных защитных механизмов. По мнению Apple, такой подход лишает пользователей безопасности за пределами официального магазина приложений.

В письме подчеркивается, что в 2024 году модераторы Apple отклонили 115 тысяч приложений из-за небезопасного контента, удалили 37 тысяч программ за мошенничество и заблокировали 146 тысяч аккаунтов разработчиков. При этом новые требования DMA, по оценке компании, увеличивают риски мошенничества для пользователей iOS и iPadOS.

Apple призвала Еврокомиссию согласовать применение двух регламентов, чтобы обеспечить последовательную защиту потребителей. В противном случае, как предупреждает корпорация, цели DSA не будут достигнуты в полной мере из-за противоречий с требованиями DMA.