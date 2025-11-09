İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Apple yeni Aİ qanunlarını ziddiyyət təşkil etməkdə ittiham edib

    Digər ölkələr
    • 09 noyabr, 2025
    • 16:23
    Apple yeni Aİ qanunlarını ziddiyyət təşkil etməkdə ittiham edib

    Apple şirkəti Avropa Komissiyasına iki əsas rəqəmsal tənzimləmənin - Rəqəmsal Xidmətlər Qanununun (DSA) və Rəqəmsal Bazarlar Qanununun (DMA) tələbləri arasındakı ziddiyyətləri vurğulayan rəsmi məktub göndərib. Şirkətin hüquqi məsələlər üzrə vitse-prezidenti Kayl Andir bildirib ki, bu qanunların eyni vaxtda tətbiqi çətin tənzimləyici vəziyyət yaradır.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "MacRumors" nəşri məlumat yayıb.

    Andir qeyd edib ki, Komissiya Apple-dan DSA çərçivəsində App Store-da istifadəçi müdafiəsini fırıldaqçılıq və zərərli məzmuna qarşı gücləndirməyi tələb edir, lakin DMA həmçinin şirkəti oxşar qorunma olmayan üçüncü tərəf tətbiq mağazalarına və birbaşa yükləmələrə icazə verməyə məcbur edir. Apple hesab edir ki, bu yanaşma istifadəçiləri rəsmi tətbiq mağazasından kənarda təhlükəsizlikdən məhrum edir.

    Məktubda vurğulanır ki, 2024-cü ildə Apple moderatorları təhlükəli məzmuna görə 115.000 tətbiqi rədd edib, 37.000 tətbiqi fırıldaqçılıq səbəbindən silib və 146.000 hesabı bloklayıb. Bundan əlavə, şirkət yeni DMA tələblərinin iOS və iPadOS istifadəçiləri üçün fırıldaqçılıq riskini artırdığını təxmin edir.

    Apple istehlakçıların ardıcıl müdafiəsini təmin etmək üçün Avropa Komissiyasını iki qaydanın tətbiqini uyğunlaşdırmağa çağırıb. Əks halda, şirkət xəbərdarlıq edir ki, DMA-nın tələbləri ilə ziddiyyətlər səbəbindən DSA-nın məqsədlərinə tam şəkildə nail olunmayacaq.

    Apple Avropa Komissiyası
