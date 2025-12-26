Azərbaycan klubu gənc basketbolçu ilə anlaşıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    • 26 dekabr, 2025
    • 10:33
    "Abşeron Lions" heyətinə gənc basketbolçu qatıb.

    Bu barədə "Report"a klubdan məlumat verilib.

    18 yaşlı Rəsul Məmmədzadə heyətə cəlb olunub.

    O, daha əvvəl Azərbaycan Basketbol Liqasında "Naxçıvan"ın formasını geyinib.

