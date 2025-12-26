Azərbaycan klubu gənc basketbolçu ilə anlaşıb
Komanda
- 26 dekabr, 2025
- 10:33
"Abşeron Lions" heyətinə gənc basketbolçu qatıb.
Bu barədə "Report"a klubdan məlumat verilib.
18 yaşlı Rəsul Məmmədzadə heyətə cəlb olunub.
O, daha əvvəl Azərbaycan Basketbol Liqasında "Naxçıvan"ın formasını geyinib.
