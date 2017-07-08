Апелляционный суд в США отказался ограничить миграционный указ Трампа

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Апелляционный суд в США отказался снова ограничить действие новых правил о въезде в США для граждан шести стран, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Тем самым суд отклонил просьбу гавайских властей, которые стали первыми, кто обжаловал соответствующий указ президента в его нынешней редакции.

В июне этого года Верховный суд США разрешил Трампу частично запретить въезд гражданам шести стран с преимущественно мусульманским населением (Иран, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан) до тех пор, пока суд не рассмотрит жалобу на решения нижестоящих инстанций, заблокировавших указ президента на неопределенный срок.

После этого представляющие штат адвокаты обратились в федеральный суд в Гонолулу, который на этой неделе отказал в пересмотре решения. Девятый окружной апелляционный суд США также отказался от собственной интерпретации решения Верховного суда.

Судьи апелляционного суда пояснили, что гавайский суд имеет право заблокировать это решение только если увидит, что оно нарушает права конкретного человека.