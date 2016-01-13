СМИ: Организаторы Давосского форума отозвали приглашение делегации КНДР

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Организаторы ежегодного Международного экономического форума в Давосе объявили об отзыве приглашения для делегации из КНДР в связи с последними ядерными испытаниями, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В распоряжении агентства AP оказалось заявление, согласно которому приглашение для представителей КНДР было направлено еще осенью прошлого года "в свете поступающих из страны позитивных сигналов". Однако, продолжают организаторы, в свете последних событий, связанных с ядерными испытаниями, на делегацию "будут распространяться действующие (в отношении КНДР) и возможные дополнительные санкции". "В связи с недавними обсуждениями, мы не можем оставить в силе приглашение, направленное осенью прошлого года", - говорится в заявлении.

В то же время агентство Reuters, также ссылаясь на организаторов мероприятия в Давосе, сообщает о том, что министр иностранных дел КНДР Ли Су Ён все же примет участие в работе форума.