    AP: Минюст США заново опубликовал указы о помиловании из-за подписей Трампа

    Другие страны
    • 16 ноября, 2025
    • 03:25
    AP: Минюст США заново опубликовал указы о помиловании из-за подписей Трампа

    Министерство юстиции США заменило на своем сайте ранее опубликованные президентские указы о помиловании в связи с одинаковыми подписями американского лидера Дональда Трампа на документах.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

    Как отмечается, речь идет о серии помилований от 7 ноября. Пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что подписи Трампа на ряде документов выглядят абсолютно одинаково. Опрошенные AP эксперты по документам подтвердили, что несколько автографов были идентичными.

    Вскоре после начала обсуждений этой темы в интернете администрация Трампа приняла решение заменить уже обнародованные помилования на новые. В Минюсте заверили, что глава Белого дома лично подписал каждый указ, а повторную публикацию ведомство объяснило техническим сбоем.

    Трамп неоднократно заявлял, что его предшественник на посту главы государства Джо Байден не подписывал документы сам и что его окружение прибегало к использованию автопера. Он в том числе выражал мнение, что указы Байдена о помиловании примерно 2,5 тыс. лиц, включая своих родственников, не имеют юридической силы, так как были подписаны автопером без ведома экс-президента.

    Лента новостей