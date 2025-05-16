Антониу Кошта: Война России в Украине нарушила миропорядок в Европе

Антониу Кошта: Война России в Украине нарушила миропорядок в Европе

Россия, начав войну в Украине, нарушила существовавший миропорядок в Европе.

Как передает корреспондент Report из Албании, об этом заявил президент Совета Европейского Союза Антониу Кошта, выступая на пленарном заседании саммита Европейского политического сообщества в Тиране.

"После окончания второй мировой войны мы выстроили новый мировой порядок, основанный на Уставе ООН, международном праве, расширении торговли и сотрудничества. Этот международный порядок был не идеален, но он обеспечивал прочную основу для мира и растущего процветания, особенно в Европе. Сегодня этот порядок подвергается всестороннему нарушению", - сказал о

По его словам, война [в Украине] является нападением на международное сообщество, на все принципы, "которыми мы дорожим, такие как национальный суверенитет, нерушимость международных границ и территориальная целостность".

Говоря о продолжающихся в XXI веке вооруженных конфликтах, он особо подчеркнул ситуацию в секторе Газа.