Антиправительственные манифестации проходят в 15 штатах и столице Бразилии

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Антиправительственные манифестации проходят в воскресенье в 15 штатах и столице Бразилии - городе Бразилиа. Среди требований участников акций протеста, проходящих в мирной форме - отставка главы государства Дилмы Роуссефф и расследование коррупции в государственной нефтяной компании Petrobras, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В настоящее время прокуратура Бразилии открыла 28 дел в отношении 54 человек, включая высокопоставленных политиков. Они подозреваются в причастности к коррупционным схемам внутри Petrobras, которые, как считается, использовались не только для целей личного обогащения, но и для финансирования нужд ряда политических партий правящего блока. В частности, речь идет о председателях обеих палат бразильского парламента, а также бывших членах правительства.

Коррупционный скандал вокруг нефтяного гиганта сильно ударил по президенту Бразилии Дилме Роуссефф, хотя она и не входит в число обвиняемых. Она во второй раз вступила в должность главы государства совсем недавно - 1 января этого года. Между тем, бывший кандидат в президенты - известная экологическая активистка Марина Силва - выступила в поддержку действующего бразильского лидера. Она отметила, что понимает возмущение граждан в связи со случаями коррупции, однако считает, что акции протеста лишь будут способствовать "усилению хаоса". По ее мнению, "имеет место настоящая кампания по объявлению импичмента президенту, которая был избрана всего несколько месяцев назад".