Антиправительственная демонстрация прошла в Венгрии

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Тысячи человек вышли в пятницу на улицы Будапешта в знак протеста против политики венгерского правительства под руководством премьер-министра Виктора Орбана.

Reportсо ссылкой на РИА "Новости" сообщает, что участники демонстрации выступали за приверженность демократическим ценностям, обвиняя правительство в отказе от принципа сдержек и противовесов, сообщает агентство Рейтер. "Нам кажется, что сейчас демократия находится под серьезным ударом", — заявил агентству один из участников демонстрации, преподаватель Жужа Вересс (Zsuzsa Veress). К оппозиционным движениям и партиям участники акции себя не причисляют, отмечает агентство.

Среди протестующих также были противники сближения Венгрии с Россией. Точное число участников антиправительственной демонстрации не известно, однако, по данным Франс Пресс, всего на улицы Будапешта вышли около пяти тысяч человек.