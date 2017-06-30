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    Аномальный ливень парализовал столицу Германии - ВИДЕО

    Были подтоплены станции метро и автобаны, а экстренные службы перешли в режим ЧС

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ В Германии, в Берлине аномально сильный ливень перевел в режим чрезвычайной ситуации экстренные службы.

    Как передает Report, разбушевавшаяся стихия привела к подтоплению части станций метро, а на двух ветках берлинской подземки движение прекратили полностью.

    Из-за подтопления пришлось перекрыть идущий через Берлин автобан А100, относящийся к пятерке наиболее загруженных автомагистралей страны и пропускающий около 160 тысяч автомобилей в день.

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