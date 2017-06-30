Аномальный ливень парализовал столицу Германии - ВИДЕО

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ В Германии, в Берлине аномально сильный ливень перевел в режим чрезвычайной ситуации экстренные службы.

Как передает Report, разбушевавшаяся стихия привела к подтоплению части станций метро, а на двух ветках берлинской подземки движение прекратили полностью.

Из-за подтопления пришлось перекрыть идущий через Берлин автобан А100, относящийся к пятерке наиболее загруженных автомагистралей страны и пропускающий около 160 тысяч автомобилей в день.