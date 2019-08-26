 Наверх

Ангела Меркель: "Иран не должен получить ядерное оружие"

Ангела Меркель: "Иран не должен получить ядерное оружие"

На саммите G7 состоялась конструктивная дискуссия по Ирану, все стороны выступили за дипломатическое решение "ядерного вопроса".

Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявила на пресс-конференции на полях саммита G7 канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Это была хорошая и конструктивная дискуссия, которая показала, что все едины в том, что Иран не должен получить ядерное оружие и что все хотят добиться этого результата путем переговоров", - сказала Меркель.

Она добавила, что речь идет о недопущении дальнейшей эскалации, "если ничего не произойдет, то есть опасение, что Иран в сентябре продолжит выход из Совместного всеобъемлющего плана действий".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!