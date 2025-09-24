Андрюс Кубилюс: Европейский проект "стена дронов" может быть реализован в течение года

Европейский проект "стена дронов" может быть реализован в течение года.

Как передает Report со ссылкой на Euractiv , об этом сообщил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

"Нам следует понимать, что у нас недостаточно возможностей для обнаружения беспилотников. Возможно у нас хорошие средства для обнаружения истребителей и ракет, но у дронов своя специфика - они очень маленькие и летают очень низко", - сказал еврокомиссар.

Он также добавил, что такая система может быть готова "где-то через год" и сможет отражать российские атаки и "провокации".

Кубилюс добавил, что Европе необходимо использовать пример украинских военных, которые развернули акустические датчики для обнаружения беспилотников, не отображающихся на радарах.

По его словам, лазеры - еще один вариант борьбы с беспилотниками с минимальными затратами. Причем такая оборонительная сеть должна охватывать и обширные морские границы блока, учитывая вторжения беспилотников в Норвегию и Данию в понедельник вечером.

Проект "Стена дронов" - совместная инициатива Германии, Польши, Финляндии и стран Прибалтики, направленная на развертывание вдоль всей границы с Россией, многослойной системы из средств мониторинга и автоматизированных систем защиты от беспилотников. Проект пока находится на стадии разработки и отбора прототипов.