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Amnesty International призывает Байдена снять обвинения против Ассанжа

Amnesty International призывает Байдена снять обвинения против Ассанжа Правозащитная организация Amnesty International считает обвинения против основателя организации WikiLeaks австралийца Джулиана Ассанжа политически мотивированными и призывает президента США Джо Байдена снять их.
Другие страны
10 августа 2021 г. 18:35
Amnesty International призывает Байдена снять обвинения против Ассанжа
Джо Байден

Правозащитная организация Amnesty International считает обвинения против основателя организации WikiLeaks австралийца Джулиана Ассанжа политически мотивированными и призывает президента США Джо Байдена снять их.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении организации, распространенном во вторник.

Сообщение опубликовано в преддверии апелляционных слушаний в Высоком суде Лондона по поводу решения не экстрадировать Ассанжа в США.

"Суд должен отклонить эту неискреннюю апелляцию, а президент Байден должен воспользоваться возможностью, чтобы снять эти политически мотивированные обвинения, ставящие под угрозу свободу СМИ и свободу выражения мнений", - приводятся в заявлении слова директора НПО по Европе Нила Муйжниекса.

В США против Ассанжа были выдвинуты 18 уголовных обвинений, по которым в совокупности ему грозит до 175 лет тюремного заключения. Ему инкриминируют преступления, связанные с крупным случаем раскрытия секретной информации. Ассанж с июня 2012 года скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в Швецию, где его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. В апреле 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш, ожидая окончательного решения по делу о своей экстрадиции в США.

4 января суд в Лондоне постановил, что его выдача американским властям будет противоправной, так как страдающий аутизмом и клинической депрессией Ассанж готов совершить самоубийство и приведет свой план в исполнение, если окажется в американской тюрьме. В настоящий момент американская сторона пытается оспорить решение об отказе в экстрадиции, а Ассанж, которому суд не разрешил выйти из тюрьмы под залог, продолжает находиться тюрьме.

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