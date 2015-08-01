​Американское разведсообщество подтвердило смерть Муллы Омара

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Данные американской разведки свидетельствуют, что бывший лидер талибов Мулла Омар погиб, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Американское разведсообщество считает, что Мулла Мохамед Омар, бывший лидер афганского "Талибана" мертв. Несмотря на то, что точные детали не ясны, очевидно, что его гибель после десятилетий войны и тысячей потерянных жизней, дает шанс для еще большего прогресса на пути построения стабильности в Афганистане", - говорится в распространенном Белым домом сообщении.

Правительство Афганистана в среду выпустило официальное заявление о том, что лидер группировки "Талибан" Мулла Омар умер в Пакистане в апреле 2013 года.

Ранее стало известно, что Совет группировки назначил преемником Омара его заместителя Ахтара Мохаммада Мансура.